Il Paradiso delle Signore, trame dal 27 febbraio al 3 marzo: Gemma nasconde un segreto (Di domenica 26 febbraio 2023) Gemma Zanatta sarà la protagonista assoluta della prossima settimana di programmazione de Il Paradiso delle Signore, come segnalano le trame dal 27 febbraio al 3 marzo 2023. La ragazza, infatti, avrà un malore proprio quando Ezio si deciderà a dire la verità a Veronica a proposito della sua relazione con Gloria. Poco dopo, Gemma si recherà in ospedale, dove scoprirà di essere incinta. La Venere, però, deciderà di non dire nulla in famiglia. Intanto, i disegni di Maria verranno approvati e la giovane siciliana aspetterà che diventino prototipi, ma avrà ancora dei dubbi. Dal canto suo, Matilde scoprirà l'opinione di Vittorio su Diletta e sarà molto gelosa della giornalista, mentre Umberto solleciterà Tancredi a parlare alla moglie del loro progetto.

