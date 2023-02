Il padre di Blanco: “Mio figlio indagato? Così a Sanremo non ci andrà più nessuno” (Di domenica 26 febbraio 2023) Continua a far discutere lo show di Blanco al Festival di Sanremo. Come ricorderete, il cantante, dopo aver avuto un problema tecnico in cuffia mentre si esibiva sul suo nuovo singolo L’Isola delle Rose, ha deciso di sfasciare la scenografia presente sul palco dell’Ariston. Per questo Blanco è stato fortemente criticato e fischiato dal pubblico. Nonostante poi il cantante si sia scusato con un post sui social, per lui è arrivata dalla Procura di Imperia un’indagine per danneggiamento. Accusa per la quale è prevista una pena fino a cinque anni di reclusione. Del caso ha parlato anche il papà di Blanco: “Purtroppo, quella che è stata portata avanti nei confronti di mio figlio è un’iniziativa mai intrapresa prima e destinata a creare un precedente”, spiega Giovanni Fabbriconi al settimanale Di Più. “Si ... Leggi su tpi (Di domenica 26 febbraio 2023) Continua a far discutere lo show dial Festival di. Come ricorderete, il cantante, dopo aver avuto un problema tecnico in cuffia mentre si esibiva sul suo nuovo singolo L’Isola delle Rose, ha deciso di sfasciare la scenografia presente sul palco dell’Ariston. Per questoè stato fortemente criticato e fischiato dal pubblico. Nonostante poi il cantante si sia scusato con un post sui social, per lui è arrivata dalla Procura di Imperia un’indagine per danneggiamento. Accusa per la quale è prevista una pena fino a cinque anni di reclusione. Del caso ha parlato anche il papà di: “Purtroppo, quella che è stata portata avanti nei confronti di mioè un’iniziativa mai intrapresa prima e destinata a creare un precedente”, spiega Giovanni Fabbriconi al settimanale Di Più. “Si ...

