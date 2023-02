Il nuovo messaggio INPS terrorizza gli italiani ed è anche per te| Come mettersi in regola e quando (Di domenica 26 febbraio 2023) In Sardegna sta spopolando la truffa della mail dell’INPS che invita a pagare 750 euro per evitare sanzioni gravi immediate. quando riceviamo una mail sulla nostro indirizzo di posta elettronica molto spesso non facciamo attenzione ai dettagli ed anche al mittente. Una distrazione può costarci molto caro. Su questo aspetto si sviluppano le truffe online. Truffa mail INPS da 750 euro: Come riconoscerla – IlovetradingPossiamo distinguere le frodi on-line in tre tipologie che vedono un crescente peso dell’identità assunta dal truffatore: Nella prima ha un’importanza ridotta ai fini dell’illecito, tanto che può coincidere con quella reale Nella seconda la vittima conosce per fama la persona o l’organizzazione di cui il truffatore carpisce l’identità, non vi sono rapporti diretti tra i due soggetti, oppure ... Leggi su ilovetrading (Di domenica 26 febbraio 2023) In Sardegna sta spopolando la truffa della mail dell’che invita a pagare 750 euro per evitare sanzioni gravi immediate.riceviamo una mail sulla nostro indirizzo di posta elettronica molto spesso non facciamo attenzione ai dettagli edal mittente. Una distrazione può costarci molto caro. Su questo aspetto si sviluppano le truffe online. Truffa mailda 750 euro:riconoscerla – IlovetradingPossiamo distinguere le frodi on-line in tre tipologie che vedono un crescente peso dell’identità assunta dal truffatore: Nella prima ha un’importanza ridotta ai fini dell’illecito, tanto che può coincidere con quella reale Nella seconda la vittima conosce per fama la persona o l’organizzazione di cui il truffatore carpisce l’identità, non vi sono rapporti diretti tra i due soggetti, oppure ...

