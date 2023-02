Il Napoli vola verso lo scudetto | ai Quartieri Spagnoli i cartonati dei giocatori a grandezza naturale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calciomercatoit : ??Proprio come un anno fa, l'#Inter cade al Dall'Ara: il #Bologna vola grazie a #Orsolini?? ??#Napoli a +18: di chi so… - danilo_billi_74 : RT @calciomercatoit: ??Proprio come un anno fa, l'#Inter cade al Dall'Ara: il #Bologna vola grazie a #Orsolini?? ??#Napoli a +18: di chi sono… - eneasilvestri : RT @PamRossiPR: #BolognaInter 1-0: Un grande Bologna batte l'Inter al Dall'Ara; decide il match il gol di Orsolini al minuto 75. Il Napoli… - PamRossiPR : #BolognaInter 1-0: Un grande Bologna batte l'Inter al Dall'Ara; decide il match il gol di Orsolini al minuto 75. Il… - sergioverolebo1 : RT @ANSACampania: L'Inter cade a Bologna, il Napoli vola a +18 -

Frecciatina a Sarri Empoli -0 - 2, decidono un autorete di Ismajli e il solito Osimhen Show dela Francoforte, Eintracht battuto 2 - 0 con Osimhen e Di Lorenzo. Spalletti a un passo ...Ilin classifica, allunga ancora di più, portando il proprio vantaggio sull'Inter a +18 punti , dopo la sconfitta di questo pomeriggio a Bologna, per 1 - 0 con gol di Orsolini. Gaffe sul ...

L'Inter cade a Bologna, il Napoli vola a +18 Agenzia ANSA

L'Inter perde a Bologna: il Napoli vola a + 18 dal secondo posto NapoliToday

SERIE A - Bologna-Inter: 1-0, i nerazzurri cadono. Il Napoli vola a +18 AreaNapoli.it

Massimiliano Esposito: "Grazie a questi due signori il Napoli vola" | FOTO CalcioNapoli24

Il Napoli vola: c'è una sola (inspiegabile) delusione finora AreaNapoli.it

window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-90cfcfe9-4275-584c-1fdb-71b3db9e80 ...Diciannove gol in campionato, due in Champions League e fanno ben ventuno reti in appena venticinque partite. Numeri da record per Victor Osimhen ...