Il Napoli shining | la squadra luccicante e consapevole

(Di domenica 26 febbraio 2023) Elogio della solidità I dati che colpisccono – che devono colpire – di Empoli-0-2 riguardano i tiri e i tiri in porta scoccati dalladi Paolo Zanetti. Sono, rispettivamente, 9 e 2. Se andiamo a scomporre e sviscerare ulteriormente queste due cifre, già abbastanza significative da sole, scoperchiamo un mondo: allora, intanto 3 dei 9 tentativi dell’Empoli sono stati respinti o deviati dai difensori del; e poi va detto che 6 di queste 9 conclusioni sono arrivate da fuori area. Infine, c’è il fattore tempo: il primo tiro in porta dell’Empoli è arrivato al minuto 19?, e stiamo parlando della gran botta tentata da Henderson e deviata da Meret. La conclusione in porta numero due delladi Paolo Zanetti è arrivata al minuto 94?. Grazie a Grassi, uno degli ex di giornata. Vale a dire, 27 minuti dopo ...