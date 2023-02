Il Napoli non sarà mai sconfitto. Osimhen travolge come una mandria di bufali (Marca) (Di domenica 26 febbraio 2023) “Ancora un giorno in ufficio. Sembra che la sconfitta del Napoli non arriverà mai”. Lo scrive Marca, commentando la vittoria del Napoli sull’Empoli, in trasferta. “La squadra di Spalletti è diventata una macchina vincente che non ha riguardo per nessuna squadra. Stavolta la sua vittima è stata l’Empoli (0-2) in una partita decisa dall’inizio”. Una menzione per Kvara e soprattutto per Osimhen. “Il suo livello ha smesso di essere l’incognita degli ultimi anni, per diventare un punto fermo. Il nigeriano infonde paura nelle difese avversarie come in pochi attaccanti hanno fatto finora. Se decidi di lasciare spazio alle tue spalle, il 9 ti travolge come una fuga precipitosa di bufali. Se immagini che tornando indietro di qualche metro il tuo destino ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 febbraio 2023) “Ancora un giorno in ufficio. Sembra che la sconfitta delnon arriverà mai”. Lo scrive, commentando la vittoria delsull’Empoli, in trasferta. “La squadra di Spalletti è diventata una macchina vincente che non ha riguardo per nessuna squadra. Stavolta la sua vittima è stata l’Empoli (0-2) in una partita decisa dall’inizio”. Una menzione per Kvara e soprattutto per. “Il suo livello ha smesso di essere l’incognita degli ultimi anni, per diventare un punto fermo. Il nigeriano infonde paura nelle difese avversariein pochi attaccanti hanno fatto finora. Se decidi di lasciare spazio alle tue spalle, il 9 tiuna fuga precipitosa di. Se immagini che tornando indietro di qualche metro il tuo destino ...

