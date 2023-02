Il Napoli non apre ai colloqui di Kvaratskhelia prima di giugno (Di domenica 26 febbraio 2023) Sito inglese: Secondo Fabrizio Romano, Il Napoli non ha alcuna intenzione di avviare discussioni con nessun club su una potenziale cessione di Khvicha Kvaratskhelia a questo punto, nonostante alcune voci suggeriscano il contrario. Sono completamente concentrati sul completamento della campagna e sulla vittoria dello scudetto e non hanno alcun desiderio di consentire a potenziali colloqui di trasferimento di far girare la testa a uno dei loro giocatori più importanti. L’esterno georgiano, che ha giocato per il Rubin Kazan solo un anno fa ed è stato autorizzato a lasciare dopo l’invasione russa dell’Ucraina nel marzo 2022, ha trascorso il resto della scorsa stagione con la Dinamo Batumi in patria, e il Napoli ha acquistato i suoi servizi in estate per appena 10 milioni di euro. Si è rivelata ... Leggi su justcalcio (Di domenica 26 febbraio 2023) Sito inglese: Secondo Fabrizio Romano, Ilnon ha alcuna intenzione di avviare discussioni con nessun club su una potenziale cessione di Khvichaa questo punto, nonostante alcune voci suggeriscano il contrario. Sono completamente concentrati sul completamento della campagna e sulla vittoria dello scudetto e non hanno alcun desiderio di consentire a potenzialidi trasferimento di far girare la testa a uno dei loro giocatori più importanti. L’esterno georgiano, che ha giocato per il Rubin Kazan solo un anno fa ed è stato autorizzato a lasciare dopo l’invasione russa dell’Ucraina nel marzo 2022, ha trascorso il resto della scorsa stagione con la Dinamo Batumi in patria, e ilha acquistato i suoi servizi in estate per appena 10 milioni di euro. Si è rivelata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : (#Tuttosport) #Plusvalenze, il professor Napoli, docente di Diritto processuale tributario alla Luiss: 'Al momento… - marifcinter : #Lautaro: 'Giocando così non andiamo da nessuna parte. Siamo a -18 dal Napoli, quindi qualcosa non va bene. Dobbiam… - DiegoDeLucaTwit : Molti tifosi del #Napoli hanno puntato il dito verso Mario Rui, reo di aver commesso una leggerezza: sanno riconosc… - Fprime86 : RT @salpaladino: La Juve ha vinto nove scudetti di fila perché non aveva rivali, il Napoli sta dominando questo campionato perché è troppo… - alby911 : RT @90ordnasselA: “Io lavoro sempre per l’Inter e lavoro per i miei compagni, lascio sempre il 100% in campo. Io sono chiaro che oggi gioca… -