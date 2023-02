Il Napoli ad Empoli blinda lo scudetto (Di domenica 26 febbraio 2023) L'edizione odierna de "Il Corriere della Sera" parla del percorso straordinario del Napoli in campionato: "Meglio l'uovo oggi, la gallina può aspettare" ha detto Spalletti. Come dire che bisogna accontentarsi e pensare a una partita alla volta. Il Napoli lo fa e non sbaglia. Tenendo a bada l’euforia montante. A Empoli l’anno scorso ha perso lo scudetto. Stavolta, con una prova di grande maturità, ne ha messo un pezzettino in bacheca. A quattordici giornate dalla fine, con questo vantaggio abissale, è difficile immaginare che la regina possa cedere lo scettro". Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 26 febbraio 2023) L'edizione odierna de "Il Corriere della Sera" parla del percorso straordinario delin campionato: "Meglio l'uovo oggi, la gallina può aspettare" ha detto Spalletti. Come dire che bisogna accontentarsi e pensare a una partita alla volta. Illo fa e non sbaglia. Tenendo a bada l’euforia montante. Al’anno scorso ha perso lo. Stavolta, con una prova di grande maturità, ne ha messo un pezzettino in bacheca. A quattordici giornate dalla fine, con questo vantaggio abissale, è difficile immaginare che la regina possa cedere lo scettro".

