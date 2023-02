Il mondo dopo il Covid: con la mutazione del virus H5N1 un’altra pandemia minaccia il pianeta (Di domenica 26 febbraio 2023) Il mondo si sta lentamente riprendendo dalla devastante diffusione del Covid-19, ma una nuova pandemia legata a un altro virus potrebbe essere alle porte. L’influenza aviaria, da tempo “sorvegliata speciale” dagli scienziati, non ha colpito spesso la nostra specie; ma quando l’ha fatto, il tasso di mortalità è arrivato a toccare il 56 per cento delle persone infette. Per nostra fortuna, finora, la sua incapacità di diffondersi con facilità da uomo a uomo le ha impedito di provocare una pandemia. Ma la situazione sta cambiando. Il caso spagnoloIl virus, da tempo causa di focolai negli allevamenti di pollame, sta infettando sempre più uccelli migratori, consentendogli di viaggiare in lungo e in largo e di essere trasmesso anche a vari mammiferi selvatici, aumentando il rischio di una ... Leggi su tpi (Di domenica 26 febbraio 2023) Ilsi sta lentamente riprendendo dalla devastante diffusione del-19, ma una nuovalegata a un altropotrebbe essere alle porte. L’influenza aviaria, da tempo “sorvegliata speciale” dagli scienziati, non ha colpito spesso la nostra specie; ma quando l’ha fatto, il tasso di mortalità è arrivato a toccare il 56 per cento delle persone infette. Per nostra fortuna, finora, la sua incapacità di diffondersi con facilità da uomo a uomo le ha impedito di provocare una. Ma la situazione sta cambiando. Il caso spagnoloIl, da tempo causa di focolai negli allevamenti di pollame, sta infettando sempre più uccelli migratori, consentendogli di viaggiare in lungo e in largo e di essere trasmesso anche a vari mammiferi selvatici, aumentando il rischio di una ...

