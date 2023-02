Il Milan vince 2-0 e ritrova Maignan e Ibra da record A San Siro l’Atalanta non calcia mai nello specchio

Leggi su sportface

(Di domenica 26 febbraio 2023) Nel giorno del ritorno in campo di Mikee Zlatanhimovic, ilbatte2-0 e torna in possesso del secondo posto (condiviso con l’Inter) e delle certezze smarrite nell’ultimo mese. La squadra di Pioli aveva raccolto solo un punto nelle ultime quattro partite giocate contro squadre che occupavano le prime sei posizioni della classifica. A Sanarriva finalmente la vittoria in un big match che certifica definitivamente l’uscita dalla crisi e consacra un ruolino di marcia invidiabile. La squadra rossonera è imbattuta da cinque partite di Serie A contro i bergamaschi. E la serata si apre con un’altra piccola nota storica: l’eurogol di Theo Hernandez e il 2-0, proprio come un anno fa in profumo di Scudetto. L’esterno, che l’anno scorso realizzò una magia contro i ragazzi di ...