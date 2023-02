Il Milan è tornato: perché può ancora far male al campionato (Di domenica 26 febbraio 2023) Considerando il cammino spedito del Napoli, difficilmente si potranno verificare avvicendamenti in vetta alla classifica. La lotta per qualificarsi in Champions sarà, invece, dura e lunga, probabilmente fino alla fine del torneo tra cinque squadre, per soli tre posti: Inter, Roma, Milan, Lazio e Atalanta, che seguono il Napoli a distanza abissale. Il Napoli, dopo aver fatto bottino pieno in campionato contro il Sassuolo, andava in Germania a misurarsi per la Champions con l'Eintracht di Francoforte, sesta in Bundesliga, a ridosso comunque delle prime. La curiosità dei più consisteva nel valutare, attraverso il risultato, se la cavalcata della squadra di Spalletti dipendesse dalla debolezza del nostro campionato o dal suo strapotere, visto che sta facendo incetta di record in patria. E la squadra di Spalletti chiariva presto il quesito ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) Considerando il cammino spedito del Napoli, difficilmente si potranno verificare avvicendamenti in vetta alla classifica. La lotta per qualificarsi in Champions sarà, invece, dura e lunga, probabilmente fino alla fine del torneo tra cinque squadre, per soli tre posti: Inter, Roma,, Lazio e Atalanta, che seguono il Napoli a distanza abissale. Il Napoli, dopo aver fatto bottino pieno incontro il Sassuolo, andava in Germania a misurarsi per la Champions con l'Eintracht di Francoforte, sesta in Bundesliga, a ridosso comunque delle prime. La curiosità dei più consisteva nel valutare, attraverso il risultato, se la cavalcata della squadra di Spalletti dipendesse dalla debolezza del nostroo dal suo strapotere, visto che sta facendo incetta di record in patria. E la squadra di Spalletti chiariva presto il quesito ...

