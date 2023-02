Il Lago Branchino | uno specchio d’acqua immerso fra fiori e farfalle

Leggi su bergamonews

(Di domenica 26 febbraio 2023) Ardesio. La dorsale che unisce la Val Seriana alla Valle Brembana è piena di punti panoramici dove godersi la montagna in qualsiasi stagione, senza dover compiere eccessiva fatica. Uno di questi è sicuramente ilposto a 1784 metri d’altezza lungo il confine dei comuni di Ardesio e Oltre il Colle oltre che meta particolarmente amata dagli escursionisti bergamaschi. Complice le numerose vie che lo raggiungono e l’ampia presenza di rifugi nella zona, il laghetto alpino è visitato lungo tutto l’anno, da chi d’inverno ama la neve a chi in estate preferisce godersi l’alba o il tramonto ad alta quota. Circondato dalle vette del Cornoe della Corna Piana oltre che alimentato dal torrente Acqualina, il bacino rappresenta un esempio particolare per le Orobie in quanto ...