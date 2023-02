“Il governo non le ostacoli…”. La Boldrini si fa ancora sponsor delle Ong (Di domenica 26 febbraio 2023) Nella strumentalizzazione politica del naufragio in Calabria interviene anche Laura Boldrini, che chiede di non ostacolare le Ong Leggi su ilgiornale (Di domenica 26 febbraio 2023) Nella strumentalizzazione politica del naufragio in Calabria interviene anche Laura, che chiede di non ostacolare le Ong

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaellapaita : Dedicato a tutti i pentiti renziani che da Renzi hanno avuto vittorie, incarichi, ruoli di governo, candidature, pi… - FratellidItalia : ?? A differenza del precedente governo, noi non abbiamo mai imposto limitazioni alle libertà personali e mai lo fare… - demagistris : Ogni giorno è sempre più chiaro che l’obiettivo di #NATO e #USA non è la fine della guerra, anzi. L’Europa deve usc… - migrantsotmed : RT @RescueMed: ?? Cresce di ora in ora il numero delle vittime e dei dispersi del naufragio al largo di #Crotone. Chi, al governo, chiude… - flvgiu58 : @frances22780122 #sinistra Sono ovunque perché è dal dopoguerra che invadono ogni pertugio pubblico....ma il vento… -