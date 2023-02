Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Emanuele_8G : Bologna-Inter, la moviola: il gol annullato a Barrow - La Gazzetta dello Sport orsato torna ad arbitrare i cartonat… - sportli26181512 : Il gol di Barrow, il mani di De Vrij e il fuorigioco di Dominguez: cos'è successo al Dall'Ara: Il gol di Barrow, il… - tuco2023 : Mamma mia Onana hahah. Se Tata prende il gol di Barrow parte la caccia al uomo. - calciomercatoit : ?? La posizione di #Dominguez nell'occasione del gol annullato a #Barrow: il centrocampista era nella traiettoria de… - sportface2016 : #MOVIOLA - #BolognaInter, gol annullato a #Barrow: #Orsato va al #Var, c'è fuorigioco di Dominguez. Valutato come n… -

Già, perché negli attimi precedenti al tiro di, era stato Ferguson a richiamare l'attenzione ... fuorigioco sì eannullato. Tutta la Serie A TIM è su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento! Per ...13' - L'arbitro annulla ildiper fuorigioco di Dominguez dopo aver rivisto l'azione al Var. Prima, su tiro di Ferguson c'era stato un tocco di mano di Darmian in area nerazzurra non ...

Bologna, Barrow avverte i fantallenatori: "Ho sempre voglia di fare gol" Fantacalcio ®

Bologna-Inter 0-0: gol di Barrow annullato! | Diretta Serie A La Gazzetta dello Sport

Bologna, Barrow: "Ho tanta voglia di segnare, ma il gol arriverà. Europa Beh..." TUTTO mercato WEB

Il gol di Barrow, il mani di Darmian e il fuorigioco di Dominguez: cos'è successo al Dall'Ara La Gazzetta dello Sport

Barrow: “I miei gol arriveranno. Europa Dobbiamo continuare così” Alfredo Pedullà

Gol di Musa Barrow in Bologna-Inter, ma viene annullato dal Var con Orsato chiamato alla on field review. Si era sbloccata dunque subito al Dall’Ara con i nerazzurri che vengono colpiti dalla rete ...Si è concluso sull'1-1 la gara tra Atalanta e Juventus Primavera, valida per la 21^ giornata di Serie A. All'autogol di Valdesi, che ha portato in vantaggio i padroni di casa, ha risposto la rete… Leg ...