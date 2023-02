Il gagliardetto del Sunderland: la leggenda dei “gatti neri” (Di domenica 26 febbraio 2023) Il gagliardetto del Sunderland Cosa c’entrano i gatti neri con la storia di una ben nota squadra inglese? E perché il simpatico felino ad un certo punto scompare dalle insegne della squadra bianco – rossa? Procediamo per gradi nelle risposte, passando, come nota d’obbligo, a dettagliare il gagliardetto odierno. Un esemplare di pregio ricamato a mano la cui collocazione è facilmente individuabile per via del tipo di stemma, un’insegna che il Sunderland adottò a partire dalla stagione 1972 – 1973. Fu quella la stagione del grande cambiamento. In questa avvenne il passaggio da una simbologia triplice a quella in cui venivano esaltati i cantieri navali. Un’eccellenza della cittadina britannica. Quando si parla di “simbologia triplice” si fa riferimento allo stemma in uso dalla fondazione ... Leggi su glieroidelcalcio (Di domenica 26 febbraio 2023) IldelCosa c’entrano icon la storia di una ben nota squadra inglese? E perché il simpatico felino ad un certo punto scompare dalle insegne della squadra bianco – rossa? Procediamo per gradi nelle risposte, passando, come nota d’obbligo, a dettagliare ilodierno. Un esemplare di pregio ricamato a mano la cui collocazione è facilmente individuabile per via del tipo di stemma, un’insegna che iladottò a partire dalla stagione 1972 – 1973. Fu quella la stagione del grande cambiamento. In questa avvenne il passaggio da una simbologia triplice a quella in cui venivano esaltati i cantieri navali. Un’eccellenza della cittadina britannica. Quando si parla di “simbologia triplice” si fa riferimento allo stemma in uso dalla fondazione ...

