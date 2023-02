Il G20 spaccato su Putin, tensione al vertice in India (Di domenica 26 febbraio 2023) tensione al vertice in India, Pechino non condanna la guerra. Biden boccia il piano di pace cinese. E Lukashenko vola da Xi Leggi su lastampa (Di domenica 26 febbraio 2023)alin, Pechino non condanna la guerra. Biden boccia il piano di pace cinese. E Lukashenko vola da Xi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Il G20 spaccato su Putin, tensione al vertice in India - xblunotte : #Ucraina +++ nuove sanzioni alla Russia: G20 spaccato nessuna decisione +++ - Mibavi1 : RT @ansa_economia: G20 spaccato sulla guerra, non c'è il comunicato ufficiale. Nota presidenza condanna la guerra, Russia e Cina non ci sta… - paoloigna1 : Il #G20 non si è spaccato si è diviso nella votazione tra 18 Paesi che hanno approvato la risoluzione di condanna e… - bennyamino8634 : RT @EsteriLega: G20 SPACCATO SULLA GUERRA, NON C'È COMUNICATO UFFICIALE -