Il Foglio | il suo “giornalismo liberale” e quella battuta pecoreccia sul “prendersela dove piace a Jankto”

"Vedere gli eredi di Pep e Messi illudersi, lamentarsi, provare a buttarla sulla rissa e poi prenderla dove piace a Jankto è stato un vero piacere". Una frase idiota che al massimo ci si aspetterebbe di trovare nel classico commento da leone da tastiera sui social, e che invece campeggiava in un articolo di un giornale liberale, dallo stile solitamente ricercato come "Il Foglio". Già, fino a questa mattina si poteva leggere anche nell'edizione online il commento a firma Jack O'Malley, evidentemente pseudonimo, sugli ultimi avvenimenti calcistici europei. Nel pomeriggio almeno il contenuto online è stato modificato ed è diventato un ben più morbido "Sono ancora sbronzo per la doppia sfida tra Manchester United e Barcellona: vedere gli eredi di Pep e Messi illudersi, lamentarsi, provare ...

