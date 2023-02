Il durissimo commento del famoso giornalista alla morte di Maurizio Costanzo | le parole inaspettate

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 26 febbraio 2023) Ildel celebresulladi, deceduto lo scorso 24 febbraio, ha destato molto scalpore. Nessuno si sarebbe aspettatosimili. Ladiha segnato lo spegnimento di una delle pietre miliari della televisione italiana. Conduttore,, autore e sceneggiatore, è stato il volto di trasmissioni come il celebre “Show” – trasmesso per la prima volta nel 1982 e andato in onda fino allo scorso anno – e “Buona Domenica”. Mentre famigliari, amici e colleghi piangono la sua dipartita, un celebreha destato molto scalpore con il suosulla ...