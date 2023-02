Il dispositivo per inviare baci online: arriva dalla Cina, ecco come funziona – Il video (Di domenica 26 febbraio 2023) Un regalo perfetto per le coppie a distanza. Questo è quello che devono aver pensato gli inventori di questo dispositivo dalle labbra di silicone che permette di inviare un baci online da una parte all’altra del globo. Non si parla di video o emoji, ma della riproduzione dei movimenti di chi sta dall’altra parte della bocca artificiale che è dotata di sensori di pressione, movimento e temperatura per ricreare quanto più fedelmente possibile tutte le sensazioni trasmesse dal bacio, compresi i suoni emessi dai due partner. O almeno quasi tutte, dato che il dispositivo non ha la lingua. Il trasmettitore di baci viene venduto sul sito di online shopping cinese TaoBao e ha già suscitato le reazioni sconcertate di chi vi si è imbattuto. C’è ... Leggi su open.online (Di domenica 26 febbraio 2023) Un regalo perfetto per le coppie a distanza. Questo è quello che devono aver pensato gli inventori di questodalle labbra di silicone che permette diunda una parte all’altra del globo. Non si parla dio emoji, ma della riproduzione dei movimenti di chi sta dall’altra parte della bocca artificiale che è dotata di sensori di pressione, movimento e temperatura per ricreare quanto più fedelmente possibile tutte le sensazioni trasmesse dalo, compresi i suoni emessi dai due partner. O almeno quasi tutte, dato che ilnon ha la lingua. Il trasmettitore diviene venduto sul sito dishopping cinese TaoBao e ha già suscitato le reazioni sconcertate di chi vi si è imbattuto. C’è ...

