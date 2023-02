Il deragliamento in Ohio sta diventando una polemica politica (Di domenica 26 febbraio 2023) Le prime indagini non hanno verificato errori umani, ma ci sono accuse sulle regole di sicurezza troppo poco stringenti Leggi su ilpost (Di domenica 26 febbraio 2023) Le prime indagini non hanno verificato errori umani, ma ci sono accuse sulle regole di sicurezza troppo poco stringenti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... maola_varalli : RT @ilpost: Il deragliamento in Ohio sta diventando una polemica politica - ilpost : Il deragliamento in Ohio sta diventando una polemica politica - pascalino03 : RT @wganapini: Situazione in #Ohio tragica:#CVM cancerogeno e altre sostanze trasportate dal treno o emesse dall’incendio dopo il deragliam… - paolodeluca72 : RT @wganapini: Situazione in #Ohio tragica:#CVM cancerogeno e altre sostanze trasportate dal treno o emesse dall’incendio dopo il deragliam… - wganapini : Situazione in #Ohio tragica:#CVM cancerogeno e altre sostanze trasportate dal treno o emesse dall’incendio dopo il… -