Il corteo pro-Alfredo fa flop. Soltanto pochi striscioni annegati in una marea di bandiere rosse dei Cobas (Di domenica 26 febbraio 2023) Nel corteo di Milano promosso da Cobas e da altre sigle per protestare contro governo, caro vita e morti sul lavoro ci sono anche degli striscioni in solidarietà di Alfredo Cospito. Leggi su ilgiornale (Di domenica 26 febbraio 2023) Neldi Milano promosso dae da altre sigle per protestare contro governo, caro vita e morti sul lavoro ci sono anche degliin solidarietà diCospito.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Video: Un anno di guerra: corteo pro Ucraina a Brescia - matteo_it_py : @ExiledRomanista Ve la butto lì…la prossima volta che si fa un sopralluogo perché non andare a fare un corteo PRO S… - ElettraBeni : @VBelloz @HoaraBorselli E chi strumentalizza per primo cos'è? Per la Procura non ci fu aggravante per motivi politi… - xacalcetto : Condanna ulteriore al corteo antifascista che ne è seguito con dei cori indegni pro foibe #propagandalive - BresciaOggiIT : Un anno di guerra: corteo pro Ucraina a Brescia VIDEO -