Il corpo smembrato di una modella è stato trovato in un frigorifero (Di domenica 26 febbraio 2023) Raccapricciante omicidio a Hong Kong. La polizia dell'ex colonia britannica ha arrestato tre persone in relazione alla morte e allo smembramento della modella 28enne Abby Choi, le cui gambe sono state trovate in un frigorifero in una casa alla... Leggi su today (Di domenica 26 febbraio 2023) Raccapricciante omicidio a Hong Kong. La polizia dell'ex colonia britannica ha arretre persone in relazione alla morte e allo smembramento della28enne Abby Choi, le cui gambe sono state trovate in unin una casa alla...

