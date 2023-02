Il Chelsea perde con il Tottenham 2-0, ora la panchina di Potter è a rischio (Di domenica 26 febbraio 2023) La sconfitta del Chelsea in casa del Tottenham fa aumentare la pressione su Potter. Il tecnico dei Blues non vince una partita da sei gare collezionando tre pareggi e tre sconfitte. La stampa inglese sottolinea la sterilità offensiva della squadra dell’ex allenatore del Brighton, che ora lo mette in una posizione scomoda nonostante abbia avuto il sostegno della società. Quel sostegno che potrà svanire nel caso Joao Felix e compagni non riuscissero a passare il turno di Champions contro il Borussia Dortmund. Il Guardian scrive: “Questa è stata un’altra prestazione offensiva squallida e senza vita del Chelsea, che viene tenuto fuori dalla metà inferiore della classifica solo per differenza reti. Hanno creato poco e non hanno avuto risposta una volta che il Tottenham, che ha una presa sul quarto posto, ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 febbraio 2023) La sconfitta delin casa delfa aumentare la pressione su. Il tecnico dei Blues non vince una partita da sei gare collezionando tre pareggi e tre sconfitte. La stampa inglese sottolinea la sterilità offensiva della squadra dell’ex allenatore del Brighton, che ora lo mette in una posizione scomoda nonostante abbia avuto il sostegno della società. Quel sostegno che potrà svanire nel caso Joao Felix e compagni non riuscissero a passare il turno di Champions contro il Borussia Dortmund. Il Guardian scrive: “Questa è stata un’altra prestazione offensiva squallida e senza vita del, che viene tenuto fuori dalla metà inferiore della classifica solo per differenza reti. Hanno creato poco e non hanno avuto risposta una volta che il, che ha una presa sul quarto posto, ...

