Il Carnevale di Viareggio si colora di arancione contro la violenza di genere (Di domenica 26 febbraio 2023) Un mare di coriandoli di color arancione ha chiuso l'edizione 2023 del Carnevale di Viareggio, quella dei 150 anni. L'OrangeMob ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 26 febbraio 2023) Un mare di coriandoli di colorha chiuso l'edizione 2023 deldi, quella dei 150 anni. L'OrangeMob ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlamariMusicali : Dietro le quinte del #carnevale di #Viareggio con la #fanfara a #cavallo della #polizia #25febbraio 2023… - AlamariMusicali : 150° #Carnevale di #Viareggio : #cielobigio poi #fanfaraacavallo @poliziadistato ha aperto sfilata poi #coriandoli… - iltirreno : 'Una storia fantastica' di Jacopo Allegrucci è il carro vincitore del Carnevale di Viareggio: sul podio salgono anc… - ilariofanto0 : RT @dodena66: #Buongiorno #Buonadomenica #26Febbraio Ok ok sono viva, fine settimana infernale tra festeggiamenti di anniversario, e chius… - EnnioCristiano2 : RT @dodena66: #Buongiorno #Buonadomenica #26Febbraio Ok ok sono viva, fine settimana infernale tra festeggiamenti di anniversario, e chius… -