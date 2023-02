Il capo dei presidi riporta calma a scuola ma i prof si schierano (Di domenica 26 febbraio 2023) Inasprire lo scontro. Rendere l'aria ancora più tesa. Indifferenti alle conseguenze che potrebbero causare certe perentorie posizioni. Nonostante le indagini sembrino virare verso la rissa, un reato che porrebbe su un piano del tutto simile i due gruppi di contendenti, a Firenze, la politica e l'universo scolastico pare essere del parere opposto. Quella di sabato scorso, secondo la sinistra, sarebbe un'aggressione dei fascisti, interpretati, nello specifico, da sei adolescenti di Azione Studentesca. Che avrebbero picchiato senza soluzione di continuità gli inermi attivisti dei Collettivi di sinistra. L'ennesima dimostrazione di questo corto circuito tra realtà e ideologia si evince da un documento approvato ieri dal collegio dei docenti del liceo Machiavelli. «Come docenti, educatori e cittadini siamo stati profondamente scossi dall'aggressione avvenuta in via della ... Leggi su iltempo (Di domenica 26 febbraio 2023) Inasprire lo scontro. Rendere l'aria ancora più tesa. Indifferenti alle conseguenze che potrebbero causare certe perentorie posizioni. Nonostante le indagini sembrino virare verso la rissa, un reato che porrebbe su un piano del tutto simile i due gruppi di contendenti, a Firenze, la politica e l'universo scolastico pare essere del parere opposto. Quella di sabato scorso, secondo la sinistra, sarebbe un'aggressione dei fascisti, interpretati, nello specifico, da sei adolescenti di Azione Studentesca. Che avrebbero picchiato senza soluzione di continuità gli inermi attivisti dei Collettivi di sinistra. L'ennesima dimostrazione di questo corto circuito tra realtà e ideologia si evince da un documento approvato ieri dal collegio dei docenti del liceo Machiavelli. «Come docenti, educatori e cittadini siamo stationdamente scossi dall'aggressione avvenuta in via della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Il capo dello Stato punta i piedi per la misura sull’affitto dei lidi nel Milleproroghe. La sinistra si spertica in… - GiorgiaMeloni : Abbattimento del covo-bunker a Casapesenna di Michele Zagaria conferma la presenza dello Stato in un territorio com… - _Nico_Piro_ : il conflitto può solo finire al tavolo dei negoziati 4 ?? Gen Mark Milley Non lo dite agli opinionisti con l’elmet… - MariellaLoi : RT @tempoweb: Il capo dei presidi riporta calma a scuola ma i prof si schierano #26febbraio - MariellaLoi : Caso Firenze, il capo dei presidi riporta calma a scuola ma i prof si schierano – Il Tempo -