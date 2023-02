Il Barcellona sconfitto dall’Almeria, ha perso l’occasione di ammazzare la Liga (Di domenica 26 febbraio 2023) Il Barça di Xavi perde 1-0 e fallisce l’occasione di allungare in Liga a +10 sul Real Madrid che ieri sera ha pareggiato 1-1 nel derby contro l’Atletico. Resta comunque primo con sette punti di vantaggio (che non sono pochi). As (quotidiano madridista) commenta in maniera impietosa la sconfitta della squadra catalana: “Un Barcellona impresentabile ha perso l’occasione di allungare in Liga perdendo 1-0 contro l’Almeria che si trova in zona retrocessione. Una partita disastrosa in cui la squadra andalusa ha superato il Barça in tutti gli aspetti del gioco, soprattutto sotto l’aspetto della motivazione. Il Barça ha dimenticato la cosa più importante: come si gioca per vincere.” As infierisce: “La partita del Barcellona è stata impresentabile in termini di gioco, ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 febbraio 2023) Il Barça di Xavi perde 1-0 e falliscedi allungare ina +10 sul Real Madrid che ieri sera ha pareggiato 1-1 nel derby contro l’Atletico. Resta comunque primo con sette punti di vantaggio (che non sono pochi). As (quotidiano madridista) commenta in maniera impietosa la sconfitta della squadra catalana: “Unimpresentabile hadi allungare inperdendo 1-0 contro l’Almeria che si trova in zona retrocessione. Una partita disastrosa in cui la squadra andalusa ha superato il Barça in tutti gli aspetti del gioco, soprattutto sotto l’aspetto della motivazione. Il Barça ha dimenticato la cosa più importante: come si gioca per vincere.” As infierisce: “La partita delè stata impresentabile in termini di gioco, ...

