Identità digitale cambia tutto: SPID in scadenza e convergenza con la CIE (Di domenica 26 febbraio 2023) Addio allo SPID: mancano due mesi alla scadenza delle convenzioni per la gestione del Sistema Pubblico di Identità digitale. Cosa cambierà? Mancano due mesi al termine della proroga dei contratti dell’Agenzia per l’Italia digitale con tutti gli identity provider, i fornitori privati di SPID. La finalità è quella di trovare un accordo con i fornitori di Identità digitale (TeamSystem, Sielte, Tim, Poste, Intesa, InfoCert, Aruba, etc.) per continuare a erogare lo SPID, il Sistema Pubblico di Identità digitale. La volontà è quella di abbandonare lo SPID, per fare spazio all’Identità digitale Nazionale. Cosa potrebbe cambiare ad aprile? ... Leggi su blowingpost (Di domenica 26 febbraio 2023) Addio allo: mancano due mesi alladelle convenzioni per la gestione del Sistema Pubblico di. Cosa cambierà? Mancano due mesi al termine della proroga dei contratti dell’Agenzia per l’Italiacon tutti gli identity provider, i fornitori privati di. La finalità è quella di trovare un accordo con i fornitori di(TeamSystem, Sielte, Tim, Poste, Intesa, InfoCert, Aruba, etc.) per continuare a erogare lo, il Sistema Pubblico di. La volontà è quella di abbandonare lo, per fare spazio all’Nazionale. Cosa potrebbere ad aprile? ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AurelioTortori1 : RT @costa_costa1967: Tweet provocatorio, ma fino a certo punto. Sareste pronti a votare alle europee una lista che, divisa su qualunque alt… - Luca__Pagani : RT @Uni91070952: Il fatto è che abbiamo un vantaggio Loro hanno bisogno che noi collaboriamo e se noi non collaboriamo con loro, non posso… - arwen0506 : RT @Uni91070952: Il fatto è che abbiamo un vantaggio Loro hanno bisogno che noi collaboriamo e se noi non collaboriamo con loro, non posso… - Giovann32159310 : RT @costa_costa1967: Tweet provocatorio, ma fino a certo punto. Sareste pronti a votare alle europee una lista che, divisa su qualunque alt… - Federic27139065 : RT @CathVoicesITA: Da #greenpass a #ID? La tecnologia interoperabile/modulabile del certificato verde, il piano #EU di digitalizzazione ant… -