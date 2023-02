IBSA Next Gen Cup 2022/23, Girone B: Sinagra decisivo, la GeVi Napoli batte la Givova Scafati all’overtime (Di domenica 26 febbraio 2023) La GeVi Napoli vince al supplementare il derby campano contro la Givova Scafati, valido per l’ultima giornata del Girone B della IBSA Next Gen Cup 2022/23. Partenza sprint dei partenopei che in contropiede finalizzano immediatamente grazie a Coralic, Stendardo e D’Antonio (0-8). Un appoggio di Alesso Rodriguez (36 punti, 10 rimbalzi, 8 falli subiti e 46 di valutazione) sblocca i gialloblu, Bamba (12 punti, 7 rimbalzi) da lontano e un efficiente D’Antonio (18 punti) piazzano anche il +11, prima che Improta (13 punti) realizzi da lontano il 7-15; nel finale del quarto, Improta segna da lontano e pesca bene sotto canestro Alesso Rodriguez per il 13-17 al 10° minuto. Nel secondo quarto, Alesso Rodriguez e Morvillo (15 punti, 8 rimbalzi e 8 assist) con un ... Leggi su seriea24 (Di domenica 26 febbraio 2023) Lavince al supplementare il derby campano contro la, valido per l’ultima giornata delB dellaGen Cup/23. Partenza sprint dei partenopei che in contropiede finalizzano immediatamente grazie a Coralic, Stendardo e D’Antonio (0-8). Un appoggio di Alesso Rodriguez (36 punti, 10 rimbalzi, 8 falli subiti e 46 di valutazione) sblocca i gialloblu, Bamba (12 punti, 7 rimbalzi) da lontano e un efficiente D’Antonio (18 punti) piazzano anche il +11, prima che Improta (13 punti) realizzi da lontano il 7-15; nel finale del quarto, Improta segna da lontano e pesca bene sotto canestro Alesso Rodriguez per il 13-17 al 10° minuto. Nel secondo quarto, Alesso Rodriguez e Morvillo (15 punti, 8 rimbalzi e 8 assist) con un ...

