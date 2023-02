(Di domenica 26 febbraio 2023) Beppe Iannielli parla del Napoli. Il giornalista è convinto che gli azzurri possano vincere la Champions League oltre loa Campani Sport dice:”Mi fa piacere che finalmente si parli di Champions League, anche perché looramai è stato vinto. La celebrazione del titolo può arrivare durante la trasferta con laallo Stadium. Ora bisogna cominciare a guardare anche oltre”. Attualmente gli azzurri hanno 18 punti di vantaggio sulla seconda in classifica dopo la sconfitta dell’Inter col Bologna. Secondoil Napoli deve “stare sempre attento in Champions League perché il livello è altissimo ma la squadra anche perché questo è un torneo difficilissimo soprattutto quando si arrriva ai quarti di finale. Attualmente il Napoli è la squadra favorita per vincere la Champions ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CatantR : @peppeiannicelli ????????. Ah iannicelli tre partite vinte … 2 di culo non fanno uno scudetto migliore !! È un campiona… -

Napoli - Peppeè intervenuto in diretta a Canale 21 per parlare del Napoli : 'Citando Sanremo non posso ... La squadra di Spalletti ha già vinto lo, non resta che attendere la noiosa ...La proposta dia De Laurentiis, amichevoli settimanali allo stadio Diego Armando Maradona per la festa. Questo quanto scritto su Optimagazine : 'Mister Spalletti continua a predicare la massima ...

Iannicelli: “Scudetto sul campo della Juve. Comprate i biglietti si va ad Istanbul” napolipiu.com

Iannicelli: 'Napoli, solo lo Scudetto non mi basta: Champions possibile' AreaNapoli.it

Juventus i tifosi: “Lo scudetto del Napoli è di cartone, senza i bianconeri” Risposta da applausi di Iannicelli napolipiu.com

L’accusa di Iannicelli: “Il Napoli elimini i ‘difetti’ di Mario Rui e Osimhen” CalcioNapoli1926.it

La promessa di Iannicelli: 'Pronto a farlo se il Napoli vince lo Scudetto' AreaNapoli.it

"Il cielo sta incastrando le date per farci festeggiare con gioia la vittoria del titolo in anticipo". Peppe Iannicelli, giornalista ed opinionista sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai micr ..."Se proprio dobbiamo trovare un ‘difetto’ nella gara di Reggio, forse il Napoli ha concesso qualcosa di troppo nella fase difensiva".