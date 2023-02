Iaia (FdI): “Ex Ilva, prioritario garantire la continuità produttiva” (Di domenica 26 febbraio 2023) La commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati, relatore l’on.le Dario Iaia, ha espresso parere favorevole rispetto al D.L. “Ex Ilva” con il voto di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati.Queste le dichiarazioni dell’on.le Iaia “Si tratta di un provvedimento importante con il quale il governo Meloni ha garantito la continuità produttiva del siderurgico di Taranto e degli altri impianti, situati nel territorio nazionale, che fanno parte di “Acciaierie d’Italia”. Senza l’iniezione di liquidità, 680 milioni stanziati dall’esecutivo, al di là delle parole delle opposizioni, la società sarebbe andata incontro al probabile fallimento per incapienza. Oggi, i lavoratori e le imprese dell’indotto hanno una prospettiva per il futuro, pur dovendosi superare ancora ... Leggi su tarantinitime (Di domenica 26 febbraio 2023) La commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati, relatore l’on.le Dario, ha espresso parere favorevole rispetto al D.L. “Ex” con il voto di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati.Queste le dichiarazioni dell’on.le“Si tratta di un provvedimento importante con il quale il governo Meloni ha garantito ladel siderurgico di Taranto e degli altri impianti, situati nel territorio nazionale, che fanno parte di “Acciaierie d’Italia”. Senza l’iniezione di liquidità, 680 milioni stanziati dall’esecutivo, al di là delle parole delle opposizioni, la società sarebbe andata incontro al probabile fallimento per incapienza. Oggi, i lavoratori e le imprese dell’indotto hanno una prospettiva per il futuro, pur dovendosi superare ancora ...

