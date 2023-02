I tifosi del Sion bruciano la maglia di Balotelli dopo lo sconfitta per 4-0 (Di domenica 26 febbraio 2023) Mario Balotelli non sta passando un bel periodo al Sion. L’ex giocatore di Milan e Inter è stato preso di mira dai tifosi del Sion dopo la pesante sconfitta per 4-0 contro il San Gallo. I tifosi del Sion hanno iniziato a fischiarlo e gli hanno urlato “suda la maglia o lascia il campo”. Un tifoso in preda alla rabbia per la sconfitta ha deciso di dare fuoco alla maglietta di Balotelli, segno di una rottura col pubblico di casa. Sport.ch scrive: “I tifosi hanno boicottato la fase finale della partita, sono usciti dalla curva e hanno smesso di cantare. dopo il fischio finale, i tifosi sono andati meglio. Una maglia di Mario ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 febbraio 2023) Marionon sta passando un bel periodo al. L’ex giocatore di Milan e Inter è stato preso di mira daidella pesanteper 4-0 contro il San Gallo. Idelhanno iniziato a fischiarlo e gli hanno urlato “suda lao lascia il campo”. Un tifoso in preda alla rabbia per laha deciso di dare fuoco alla maglietta di, segno di una rottura col pubblico di casa. Sport.ch scrive: “Ihanno boicottato la fase finale della partita, sono usciti dalla curva e hanno smesso di cantare.il fischio finale, isono andati meglio. Unadi Mario ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoMercatoWeb : “Uccideteli”: i tifosi del #Torino caricano la squadra in vista del #derby con la #Juve - DiegoDeLucaTwit : Molti tifosi del #Napoli hanno puntato il dito verso Mario Rui, reo di aver commesso una leggerezza: sanno riconosc… - DiegoDeLucaTwit : I tifosi del Nantes urlano 'Serie B! Serie B!' allo Stadium. A livello internazionale viene percepita la reale enti… - CagiaDias : RT @PassioneFiorent: ??Grande ovazione per #Antognoni da parte dei tifosi del #Napoli presenti ad #Empoli?? - IaconeOsvaldo : RT @sala_giu: Solidarietà ai grandi tifosi #Juventini del #Sud. Non siete soli #Juventus #Juve -