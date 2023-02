I Santi di Lunedì 27 Febbraio 2023 (Di domenica 26 febbraio 2023) San GREGORIO DI NAREK Abate e Dottore della Chiesa – Memoria FacoltativaAndzevatsik, Turchia, circa 950 – Narek, Turchia circa 1005Il monaco Gregorio di Narek fu un insigne teologo, poeta e scrittore religioso armeno. Tra le sue opere si annoverano un commentario al Cantico dei Cantici, numerosi panegerici (tra i quali uno in onore alla Madonna) ed una raccolta di 95 preghiere in forma poetica dette “Narek” dal nome del monastero ove visse. La sua teologia presenta importanti aspetti di mariologia, tra cui il preannuncio del dogma dell’Immacolata Concezione, proclamato oltre ottocento anni dopo.Il 12 aprile 2015 Papa Francesc…www.Santiebeati.it/dettaglio/43030 San GABRIELE DELL’ADDOLORATA (FRANCESCO POSSENTI) Accolito, Passionista Assisi, Perugia, 1 marzo 1838 – Isola del Gran Sasso, Teramo, 27 Febbraio 1862Si chiamava Francesco Possenti ed era ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 26 febbraio 2023) San GREGORIO DI NAREK Abate e Dottore della Chiesa – Memoria FacoltativaAndzevatsik, Turchia, circa 950 – Narek, Turchia circa 1005Il monaco Gregorio di Narek fu un insigne teologo, poeta e scrittore religioso armeno. Tra le sue opere si annoverano un commentario al Cantico dei Cantici, numerosi panegerici (tra i quali uno in onore alla Madonna) ed una raccolta di 95 preghiere in forma poetica dette “Narek” dal nome del monastero ove visse. La sua teologia presenta importanti aspetti di mariologia, tra cui il preannuncio del dogma dell’Immacolata Concezione, proclamato oltre ottocento anni dopo.Il 12 aprile 2015 Papa Francesc…www.ebeati.it/dettaglio/43030 San GABRIELE DELL’ADDOLORATA (FRANCESCO POSSENTI) Accolito, Passionista Assisi, Perugia, 1 marzo 1838 – Isola del Gran Sasso, Teramo, 271862Si chiamava Francesco Possenti ed era ...

