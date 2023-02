I popolari sono (ancora) in campo. Il corsivo di Giorgio Merlo (Di domenica 26 febbraio 2023) Potremmo dire che è finita la stagione dell’irrilevanza culturale e dell’insignificanza politica dei popolari e dell’area cattolico sociale nel nostro Paese. Il convegno che si è svolto ieri a Roma all’Hotel Parco dei Principi ha evidenziato, in modo forte e convincente, che la “ricomposizione” politica, culturale ed organizzativa di un mondo che nel passato è stato determinante in tutti i tornanti più importanti della storia democratica italiana può ridiventare un fatto reale. Certo, non possiamo non ricordare che in questi ultimi tempi questa presenza politica si è ridotta ad un ruolo puramente ornamentale. Nel Partito democratico, per fare un solo esempio, la presenza dei popolari si è ridotta progressivamente ad una sorta di “cattolici indipendenti di sinistra”. Una esperienza di moda negli anni ‘70 per confermare la natura cosiddetta “plurale” del ... Leggi su formiche (Di domenica 26 febbraio 2023) Potremmo dire che è finita la stagione dell’irrilevanza culturale e dell’insignificanza politica deie dell’area cattolico sociale nel nostro Paese. Il convegno che si è svolto ieri a Roma all’Hotel Parco dei Principi ha evidenziato, in modo forte e convincente, che la “ricomposizione” politica, culturale ed organizzativa di un mondo che nel passato è stato determinante in tutti i tornanti più importanti della storia democratica italiana può ridiventare un fatto reale. Certo, non possiamo non ricordare che in questi ultimi tempi questa presenza politica si è ridotta ad un ruolo puramente ornamentale. Nel Partito democratico, per fare un solo esempio, la presenza deisi è ridotta progressivamente ad una sorta di “cattolici indipendenti di sinistra”. Una esperienza di moda negli anni ‘70 per confermare la natura cosiddetta “plurale” del ...

