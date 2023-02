I Piqued Jacks vincono la seconda edizione di Una Voce per San Marino (Di domenica 26 febbraio 2023) Al Teatro Nuovo di Dogana ieri sera si è tenuta la seconda edizione di Una Voce per San Marino. Il concorso ha l’obiettivo di selezionare il rappresentante di San Marino per l’Eurovision Song Contest 2023, che si terrà a Liverpool. A condurre la serata anche quest’anno Jonathan Kashanian e la cantante Senhit, la quale era stata scelta dal Titano per tre edizioni dell’ Eurovision. I ventuno artisti in gara, tra big ed esordienti, hanno dovuto superare quattro semifinali per poter accedere alla finalissima. Ospiti della serata i Miodio, che parteciparono nel 2008 all’Eurovision Song Contest in veste di primi concorrenti sammarinesi. La giuria, guidata da Al Bano, ha stilato una classifica, assegnando alle performance un punteggio da 1 a 30. Il gruppo musicale indie rock italiano ... Leggi su puntomagazine (Di domenica 26 febbraio 2023) Al Teatro Nuovo di Dogana ieri sera si è tenuta ladi Unaper San. Il concorso ha l’obiettivo di selezionare il rappresentante di Sanper l’Eurovision Song Contest 2023, che si terrà a Liverpool. A condurre la serata anche quest’anno Jonathan Kashanian e la cantante Senhit, la quale era stata scelta dal Titano per tre edizioni dell’ Eurovision. I ventuno artisti in gara, tra big ed esordienti, hanno dovuto superare quattro semifinali per poter accedere alla finalissima. Ospiti della serata i Miodio, che parteciparono nel 2008 all’Eurovision Song Contest in veste di primi concorrenti sammarinesi. La giuria, guidata da Al Bano, ha stilato una classifica, assegnando alle performance un punteggio da 1 a 30. Il gruppo musicale indie rock italiano ...

