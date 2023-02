I guai del Liverpool continuano con una pessima prestazione a Selhurst Park (Di domenica 26 febbraio 2023) Notizia fresca giunta in redazione: Questa sera il Crystal Palace ha pareggiato 0-0 contro il Liverpool a Selhurst Park. Gli Eagles sono rimasti fermi in casa per tenere fuori i minacciosi attaccanti del Liverpool e incapaci di trovare una svolta. Dopo la triste sconfitta infrasettimanale per 5-2 del club del Merseyside contro il Real Madrid, Jurgen Klopp avrebbe preteso un’enorme risposta dai suoi giocatori questa sera, anche se non sono riusciti ad avere alcun impatto sulla partita. Prossimo appuntamento per il Liverpool Klopp ha anche subito un doppio infortunio con Joe Gomez e Darwin Nunez esclusi dallo scontro, quindi l’allenatore suderà al loro ritorno prima dell’incontro del Liverpool con il Wolverhampton Wanderers mercoledì sera. Altre Storie / Ultime ... Leggi su justcalcio (Di domenica 26 febbraio 2023) Notizia fresca giunta in redazione: Questa sera il Crystal Palace ha pareggiato 0-0 contro il. Gli Eagles sono rimasti fermi in casa per tenere fuori i minacciosi attaccanti dele incapaci di trovare una svolta. Dopo la triste sconfitta infrasettimanale per 5-2 del club del Merseyside contro il Real Madrid, Jurgen Klopp avrebbe preteso un’enorme risposta dai suoi giocatori questa sera, anche se non sono riusciti ad avere alcun impatto sulla partita. Prossimo appuntamento per ilKlopp ha anche subito un doppio infortunio con Joe Gomez e Darwin Nunez esclusi dallo scontro, quindi l’allenatore suderà al loro ritorno prima dell’incontro delcon il Wolverhampton Wanderers mercoledì sera. Altre Storie / Ultime ...

