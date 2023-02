I funerali di Costanzo in diretta su Rai e Mediaset. Folla di vip alla camera ardente (Di domenica 26 febbraio 2023) I funerali solenni di Maurizio Costanzo saranno trasmessi in diretta sia da Rai sia da Mediaset. Un tributo eccezionale per l'uomo che ha cambiato la televisione italiana. Le esequie si terranno domani, lunedì 27 febbraio, alle 15 nella Chiesa degli Artisti, a Piazza del Popolo, a Roma. Oggi spettatori di tutte le età, amici, collaboratori e personaggi dello spettacolo e della politica hanno reso omaggio al giornalista nella camera ardente in Campidoglio che si è chiusa in serata. Accanto al feretro del conduttore scomparso venerdì a Roma all'età di 84 anni, si sono alternati i familiari: la prima moglie Flaminia Morandi, i figli Saverio e Camilla e poi Maria De Filippi e il loro figlio adottivo Gabriele e Betty Soldati, ufficio stampa della coppia. Proprio Maria De Filippi è ... Leggi su iltempo (Di domenica 26 febbraio 2023) Isolenni di Mauriziosaranno trasmessi insia da Rai sia da. Un tributo eccezionale per l'uomo che ha cambiato la televisione italiana. Le esequie si terranno domani, lunedì 27 febbraio, alle 15 nella Chiesa degli Artisti, a Piazza del Popolo, a Roma. Oggi spettatori di tutte le età, amici, collaboratori e personaggi dello spettacolo e della politica hanno reso omaggio al giornalista nellain Campidoglio che si è chiusa in serata. Accanto al feretro del conduttore scomparso venerdì a Roma all'età di 84 anni, si sono alternati i familiari: la prima moglie Flaminia Morandi, i figli Saverio e Camilla e poi Maria De Filippi e il loro figlio adottivo Gabriele e Betty Soldati, ufficio stampa della coppia. Proprio Maria De Filippi è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : ?? sabato, al posto di #cepostaperte, due serate-evento ideate da Maurizio Costanzo: “In Ordine Alfabetico” e “I Tre… - tempoweb : I funerali di #Costanzo in diretta su #Rai e #Mediaset. Folla di vip alla camera ardente #26febbraio… - flashnewsfeed : ?? ?? AGENDA DELLA SETTIMANA Dove guardare e cosa aspettarsi. (+) ultimi aggiunti. 27 FEB, LUNEDI' (+) Funerali sole… - angelo_merisi : @IstintoDiVino #Costanzo #funerali #DeFilippi tratto dalla serie alla vergogna non c'è limite - tamicheA1 : RT @Tg3web: Tante le persone e gli amici che a Roma hanno reso omaggio a Maurizio Costanzo, nella camera ardente in Campidoglio. Domani i f… -