I dati personali sono soggetti a IVA: l'accusa di evasione fiscale contro Meta (Di domenica 26 febbraio 2023) Siamo ancora alla fase dell'inchiesta, quindi occorreranno tutti gli accertamenti del caso per verificare la posizione dell'azienda e le leggi vigenti. Ma quel che sta accadendo con la pesante accusa di evasione fiscale nei confronti di Meta (il colosso di Menlo Park, guidato da Mark Zuckerberg, che ha in seno Facebook, Instagram e WhatsApp) potrebbe avere riflessi clamorosi per quel che riguarda l'intero mondo dei social network e l'ecosistema delle aziende Big Tech. Si parla di dati personali, ma non legati alla violazione della privacy. evasione fiscale Meta, l'accusa di mancato versamento IVA Dopo un'indagine della Guardia di Finanza, su impulso dell'EPPO (la Procura Europea), è stato messo in evidenza un presunto mancato ...

