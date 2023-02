Hurkacz-Bonzi oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Marsiglia 2023 (Di domenica 26 febbraio 2023) Hubert Hurkacz se la vedrà contro Benjamin Bonzi nell’ultimo atto del torneo ATP 250 di Marsiglia 2023 (cemento indoor). Prima finale dell’anno (la settima della carriera) per il gigante polacco, che in semifinale ha rispettato il pronostico contro il kazako Alexander Bublik. Adesso la sfida contro il padrone di casa, reduce dalla facile vittoria nel derby tutto transalpino contro il diciottenne Arthur Fils. Buon periodo di forma per il nativo di Nimes, che si giocherà la seconda finale della stagione dopo quella persa in tre set a Pune contro l’olandese Tallon Griekspoor. A partire con i favori del pronostico, tuttavia, sarà Hurkacz, forte della posizione numero undici nel ranking mondiale e, in generale, di una maggiore esperienza sul circuito maggiore rispetto al suo avversario. Tra i due sarà il ... Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) Hubertse la vedrà contro Benjaminnell’ultimo atto del torneo ATP 250 di(cemento indoor). Prima finale dell’anno (la settima della carriera) per il gigante polacco, che in semifinale ha rispettato il pronostico contro il kazako Alexander Bublik. Adesso la sfida contro il padrone di casa, reduce dalla facile vittoria nel derby tutto transalpino contro il diciottenne Arthur Fils. Buon periodo di forma per il nativo di Nimes, che si giocherà la seconda finale della stagione dopo quella persa in tre set a Pune contro l’olandese Tallon Griekspoor. A partire con i favori del pronostico, tuttavia, sarà, forte della posizione numero undici nel ranking mondiale e, in generale, di una maggiore esperienza sul circuito maggiore rispetto al suo avversario. Tra i due sarà il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giovannipelazzo : Benjamin Bonzi ???? raggiunge la sua 2ª finale in stagione e in carriera dopo quella raggiunta a Pune, prevalendo con… - sportface2016 : #AtpMarseille: la finale sarà #Hurkacz-#Bonzi, sconfitti #Bublik e #Fils - AlbertoRossi70 : Tennis, ATP 250 Marsiglia (Francia) – Le semifinali, in programma sabato 25 febbraio, vedranno il polacco Hubert Hu… - OA_Sport : ATP Marsiglia 2023: Hurkacz-Bublik (con brividi vari) e Fils-Bonzi sono le semifinali dell'Open 13 - AlbertoRossi70 : Tennis, ATP 250 Marsiglia (Francia) – Venerdì 24 febbraio, a partire dalle ore 14:30, si disputeranno i seguenti qu… -