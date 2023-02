Hockey ghiaccio, Alps League 2023: Vipiteno e Fassa accedono ai pre-play off, fine della corsa per Merano e Gherdeina (Di domenica 26 febbraio 2023) Il dado è tratto nel Campionato Alps League 2022-2023 di Hockey su ghiaccio, il cui quadro dei playoff si è quasi completamente delineato. Mancano all’appello infatti soltanto i pre-play off, al via la prossima settimana, i cui accoppiamenti sono stati ufficializzati oggi, sabato 25 febbraio, al termine dell’ultima giornata della seconda fase. Missione compiuta per Fassa che, centrando la seconda vittoria consecutiva arginando anche lo Zeller Eisbaren per 3-2, ha consolidato la terza posizione del girone B, rimanendo in corsa per i playoff, destino speculare a quello di Vipiteno, seconda nonostante la sconfitta di oggi contro lo Steel Wings Linz per 4-5. fine ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) Il dado è tratto nel Campionato2022-disu, il cui quadro deioff si è quasi completamente delineato. Mancano all’appello infatti soltanto i pre-off, al via la prossima settimana, i cui accoppiamenti sono stati ufficializzati oggi, sabato 25 febbraio, al termine dell’ultima giornataseconda fase. Missione compiuta perche, centrando la seconda vittoria consecutiva arginando anche lo Zeller Eisbaren per 3-2, ha consolidato la terza posizione del girone B, rimanendo inper ioff, destino speculare a quello di, seconda nonostante la sconfitta di oggi contro lo Steel Wings Linz per 4-5....

