Highlights e gol Salernitana-Monza 3-0 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 26 febbraio 2023) Ilcon glie i gol di3-0, match valido per la ventiquattresima giornata di. Primo tempo intenso all’Arechi, nessun gol e una lunga pausa per un infortunio alla testa che coinvolge quattro giocatori. Nella ripresa show dei campani: segnano Coulibaly, Kastanos e Candreva e infliggono un pesante ko ai brianzoli. Di seguito le immagini salienti del match. LE PAGELLE SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ClaMarchisio8 : Non sono riuscito a vedere il primo tempo. Grazie agli #highlights mi sono visto il gol di #DiMaria … Che bellezza ?? #NantesJuventus - InfoSeriA_ITA : Bologna-Inter 1-0 | L’Inter cade ancora al Dall’Ara: Gol e Highlights | Serie A TIM 2022/23 - sampdoria : ?? | HIGHLIGHTS Il gol e le azioni salienti di #SampRoma, 18.a giornata di #SerieAFemminile 2022/23. #SampdoriaWomen ????????? - FcInterNewsit : VIDEO - Tutto facile per il Napoli, Osimhen piega l'Empoli: gol e highlights del match - infoitsport : Bologna-Inter, highlights, risultato 1-0: gol di Orsolini- -

Dopo 12' passa subito in vantaggio il Bologna con Barrow, ma il Var annulla per fuorigioco. Poco dopo traversa di Soriano. L'Inter risponde con un tiro alto di Mkhitaryan e una occasione ...Il video con glie idi Tottenham - Chelsea 2 - 0, match valido per la Premier League 2022/2023. Ennesimo disastroso pomeriggio per i blues, che perdono anche il sentito derby contro gli Spurs. A inizio ...

Video gol Bologna-Inter 1-0, highlights e sintesi partita MilanoToday.it

Empoli-Napoli 0-2: video, gol e highlights Sky Sport

Bologna-Inter, highlights, risultato 1-0: gol di Orsolini Corriere della Sera

Brandt, un gol pesantissimo: l'Hoffenheim si arrende al Borussia La Gazzetta dello Sport

Bologna-Inter 1-0, gol e highlights: decide Orsolini nel finale. Il Napoli è a +18 Sky Sport

Vittoria di misura per il Sassuolo sul campo del Lecce. Grazie al gol di Thorstvedt, i neroverdi hanno sbancato il Via del Mare tornando alla vittoria dopo la sconfitta interna con il Napoli. Grazie a ...Il Sassuolo vince una gara sporca contro il Lecce grazie a un gol di Thorsvedt e rifiata raggiungendo proprio i giallorossi a quota 27.