Highlights e gol Pro Sesto-Pro Vercelli 2-2, Serie C 2022/2023 (VIDEO) (Di domenica 26 febbraio 2023) Partita mozzafiato quella tra Pro Sesto e Pro Vercelli, un match di Serie C che è terminato 2-2 e che si è rivelato divertente, anzi spettacolare. Tante occasioni da un lato e dall'altro, ma soprattutto svariate giocate di qualità. I padroni di casa passano in vantaggio con Gattoni dopo soli 7 minuti, ma l'undici piemontese non è affatto rimasto a guardare e ha messo in mostra una grinta invidiabile, chiudendo il primo tempo in vantaggio 2-1 (reti di Rizzo al 13? e di Gatto al 34?). Il solito Gerbi ha poi, al 57?, siglato il gol del definitivo 2-2, ma per la Pro Vercelli si tratta di un risultato non da accogliere con il sorriso in casa della capolista. I 7 volte campioni d'Italia salgono a quota 36 e si mantengono a +2 sulla zona play-out. La Pro Sesto, al contrario, non sarà contentissima: con 51 ...

