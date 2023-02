Highlights e gol Marsiglia-Psg 0-3, Ligue 1 2022/2023 (VIDEO) (Di domenica 26 febbraio 2023) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Marsiglia-Psg 0-2, match valido per la 25esima giornata della Ligue 1 2022/2023. A sbloccare il match al 25? è Kylian Mbappé che finalizza una grandissima azione di Messi, ed è proprio l’argentino a firmare il raddoppio quattro minuti dopo su assist del francese. Al 55? Mbappé trova la doppietta personale con un bellissimo tiro verso l’angolino basso di destra su assist ancora del sette volte Pallone d’Oro. Di seguito gli Highlights. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) Ilcon glie i gol di-Psg 0-2, match valido per la 25esima giornata della. A sbloccare il match al 25? è Kylian Mbappé che finalizza una grandissima azione di Messi, ed è proprio l’argentino a firmare il raddoppio quattro minuti dopo su assist del francese. Al 55? Mbappé trova la doppietta personale con un bellissimo tiro verso l’angolino basso di destra su assist ancora del sette volte Pallone d’Oro. Di seguito gli. SportFace.

