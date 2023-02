Highlights e gol Almeria-Barcellona 1-0, Liga 2022/2023 (VIDEO) (Di domenica 26 febbraio 2023) Caduta inaspettata da parte del Barcellona, in settimana eliminato ai sedicesimi di Europa League per mano del Manchester United, contro l’Almeria: la squadra casalinga vince 1-0 grazie alla rete di El Bilal Touré e, grazie a questi insperati 3 punti, rompe una striscia di 3 sconfitte consecutive ed esce dalla zona retrocessione, salendo a quota 25 (+2 sul Valencia 18esimo). I blaugrana, invece, non approfittano dell’1-1 maturato ieri sera tra Real Madrid e Atletico Madrid: il team guidato da Xavi, adesso, ha 59 punti (19 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte), con un margine di 7 sui ragazzi di Ancelotti, ancora vivi nella corsa al titolo di cui sono campioni in carica. La prestazione del Barcellona è stata assolutamente negativa: 72% di possesso palla più che mai sterile, dal momento che è arrivato solamente un tiro in porta nel corso di ... Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) Caduta inaspettata da parte del, in settimana eliminato ai sedicesimi di Europa League per mano del Manchester United, contro l’: la squadra casalinga vince 1-0 grazie alla rete di El Bilal Touré e, grazie a questi insperati 3 punti, rompe una striscia di 3 sconfitte consecutive ed esce dalla zona retrocessione, salendo a quota 25 (+2 sul Valencia 18esimo). I blaugrana, invece, non approfittano dell’1-1 maturato ieri sera tra Real Madrid e Atletico Madrid: il team guidato da Xavi, adesso, ha 59 punti (19 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte), con un margine di 7 sui ragazzi di Ancelotti, ancora vivi nella corsa al titolo di cui sono campioni in carica. La prestazione delè stata assolutamente negativa: 72% di possesso palla più che mai sterile, dal momento che è arrivato solamente un tiro in porta nel corso di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ClaMarchisio8 : Non sono riuscito a vedere il primo tempo. Grazie agli #highlights mi sono visto il gol di #DiMaria … Che bellezza ?? #NantesJuventus - DiMarzio : #SerieC I In campo anche il #gironeB in questo turno di @LegaProOfficial . Gli highlights delle partite ???? - DiMarzio : #SerieC I Gol ed emozioni nel 29° turno di @LegaProOfficial nel #gironeA: tutti i gol ???? - Nicolo_Cilluffo : - Pall_Gonfiato : #UdineseSpezia 2-2 (VIDEO GOL HIGHLIGHTS): #Nzola salva lo #Spezia, si allontana l'Europa per l'#Udinese -