Harley Davidson da record, venduta a un prezzo choc: 'Era abbandonata in un fienile'. Ecco quanto è costata (Di domenica 26 febbraio 2023) Una Harley - Davidson , modello 'Strap Tank' del 1908 è stata venduta all'asta a 935.000 dollari, il prezzo più alto mai pagato per una motocicletta . La vendita è avvenuta negli Stati Uniti , dove la ... Leggi su leggo (Di domenica 26 febbraio 2023) Una, modello 'Strap Tank' del 1908 è stataall'asta a 935.000 dollari, ilpiù alto mai pagato per una motocicletta . La vendita è avvenuta negli Stati Uniti , dove la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Usa, Harley-Davidson del 1908 venduta a 935.000 dollari: è record - baggeritaly : Nuovo Upgrade su Harley Davidson Road Glide Special con componenti Diamond Audio stai connesso per vedere i are pri… - leggoit : Harley Davidson da record, venduta a un prezzo choc: «Era abbandonata in un fienile». Ecco quanto è costata - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Usa, Harley-Davidson del 1908 venduta a 935.000 dollari: è record - IlBabs : RT @SkyTG24: Usa, Harley-Davidson del 1908 venduta a 935.000 dollari: è record -