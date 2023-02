"Hanno litigato, cosa ha chiesto Ilary Blasi": scoppia un altro caso (Di domenica 26 febbraio 2023) Alta tensione tra Ilary Blasi e Alvin in vista della nuova edizione dell'Isola dei Famosi. A quanto pare, secondo alcune voci riportate dal settimanale DiPiù, tra l'ex di Totti e l'inviato dell'Isola sarebbe finito il feeling professionale che li aveva uniti in tutti questi anni. Secondo alcune indiscrezioni "la Blasi e Alvin non si sopportano più", si legge sul settimanale. E a questo quadro si aggiunge un altro retroscena che riguarda direttamente Alvin. Alcune voci parlano di un Alvin determinato a lasciare il programma. E questo elemento sarebbe emerso dopo una frase chiara dell'inviato: "O me o lei, per me il programma può finire qui". Parole pesantissime che, se confermate, agitano a non poco le acque attorno all'Isola. E i rumors parlano già della ricerca di un sostituto. Il nome più gradito e in cima alle ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) Alta tensione trae Alvin in vista della nuova edizione dell'Isola dei Famosi. A quanto pare, secondo alcune voci riportate dal settimanale DiPiù, tra l'ex di Totti e l'inviato dell'Isola sarebbe finito il feeling professionale che li aveva uniti in tutti questi anni. Secondo alcune indiscrezioni "lae Alvin non si sopportano più", si legge sul settimanale. E a questo quadro si aggiunge unretroscena che riguarda direttamente Alvin. Alcune voci parlano di un Alvin determinato a lasciare il programma. E questo elemento sarebbe emerso dopo una frase chiara dell'inviato: "O me o lei, per me il programma può finire qui". Parole pesantissime che, se confermate, agitano a non poco le acque attorno all'Isola. E i rumors parlano già della ricerca di un sostituto. Il nome più gradito e in cima alle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UnoFRAtanti : I miei amici hanno litigato per colpa di un terzo amico che ha messo zizzania tra i due... Ho deciso di mandargli… - an6llchan : @rudogoall quindi non è successo nulla? non hanno litigato di nuovo? - Alessan04853971 : @sarafrancioni2 Comunque dire che hanno litigato non e' vero. Scazzata lei per delle attenzioni mancate sicuramente… - EnzaLamboglia2 : @xtomlinsonju201 Non si può darla vinta a brutta gente fuori e dentro la casa bisogna votare Edo in realtà se ci pe… - ENZACRISTIANO1 : @needhishug_ Ok perché hanno litigato ma hanno dormito insieme -