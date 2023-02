Haaland è una macchina da record: ora è nella storia del City (Di domenica 26 febbraio 2023) Ogni partita è un record per Erling Haaland, ch nella vittoria di ieri del Manchester City in casa del Bournemouth ci ha messo mezz'ora... Leggi su calciomercato (Di domenica 26 febbraio 2023) Ogni partita è unper Erling, chvittoria di ieri del Manchesterin casa del Bournemouth ci ha messo mezz'ora...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Aggiornamenti sui record infranti da Erling Haaland: Oggi è diventato il calciatore del Manchester City a segnare… - GRGDrinkwater : RT @lamascheraaa: Via Vlahovic per far spazio a Højlund? La verità é una sola, puoi anche avere Haaland là davanti, ma se non lo metti in… - sportli26181512 : Haaland è una macchina da record: ora è nella storia del City: Ogni partita è un record per Erling Haaland, ch nell… - lrjail : RT @lamascheraaa: Via Vlahovic per far spazio a Højlund? La verità é una sola, puoi anche avere Haaland là davanti, ma se non lo metti in… - tommaso_maiorca : RT @lamascheraaa: Via Vlahovic per far spazio a Højlund? La verità é una sola, puoi anche avere Haaland là davanti, ma se non lo metti in… -