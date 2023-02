Ha un malore nella culla, morto neonato di 21 giorni (Di domenica 26 febbraio 2023) . E’ il dramma di una famiglia di Aprilia, che purtroppo ha dovuto vivere il violentissimo trauma della morte del proprio figlio appena nato. Inutili gli interventi dei sanitari arrivati presso la casa del piccolo, che hanno potuto constatare solo il decesso del bebè. Da chiarire, invece, le cause dell’arresto cardiaco con conseguente decesso, come disposto dalla Procura. La morte del neonato in culla. I fatti si sarebbero verificati a Fossignano, frazione del comune di Aprilia. Durante la giornata, i genitori hanno avvertito come il bambino stesse male, fino a perdere i sensi. Immediata la chiamata ai sanitari del 118, per farli intervenire sul posto e soprattutto con la speranza di salvare la vita al proprio figlio. I sanitari si sono subito resi conto della drammaticità della situazione, con il bambino che non respirava più. Subito hanno chiesto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 febbraio 2023) . E’ il dramma di una famiglia di Aprilia, che purtroppo ha dovuto vivere il violentissimo trauma della morte del proprio figlio appena nato. Inutili gli interventi dei sanitari arrivati presso la casa del piccolo, che hanno potuto constatare solo il decesso del bebè. Da chiarire, invece, le cause dell’arresto cardiaco con conseguente decesso, come disposto dalla Procura. La morte delin. I fatti si sarebbero verificati a Fossignano, frazione del comune di Aprilia. Durante la giornata, i genitori hanno avvertito come il bambino stesse male, fino a perdere i sensi. Immediata la chiamata ai sanitari del 118, per farli intervenire sul posto e soprattutto con la speranza di salvare la vita al proprio figlio. I sanitari si sono subito resi conto della drammaticità della situazione, con il bambino che non respirava più. Subito hanno chiesto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Ha un malore nella culla, morto neonato di 21 giorni - 11Giuliano : Stranamente dopo la mega campagna vaxxinale,il malore improvviso può colpire gli sportivi in ogni momento e luogo,n… - TommyBrain : RT @11Giuliano: Altro giovane: Cremona,accusa un malore in casa e muore, aveva solo 28 anni. E' successo nella serata di mercoledì a Tresco… - IacobellisT : RT @11Giuliano: Altro giovane: Cremona,accusa un malore in casa e muore, aveva solo 28 anni. E' successo nella serata di mercoledì a Tresco… - 98zerocom : L’anziana ha perso la vita a seguito delle ferite riportate nella caduta, probabilmente a causa di un malore. Il co… -