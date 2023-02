“Ha deciso così” Sabrina Ferilli | succede dopo la morte di Maurizio Costanzo

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 26 febbraio 2023)di, il silenzio di. “Sapevamo che stava male, ma non fino a questo punto, non in manieragrave. La situazione si è aggravata improvvisamente purtroppo”, queste le parole di Pippo Baudo sulla dolorosa scomparsa del noto conduttore, autore, giornalista e sceneggiatore, che ha chiuso per sempre gli occhi all’età di 84 anni. Camera ardente aperta in Campidoglio per l’ultimo saluto prima dei funerali solenni. Tanti vip vicino a Maria De Filippi, tra messaggi e abbracci resi personalmente. Ma nulla di tutto questo da parte dell’attrice italiana. Nessun messaggio disulladi. Un forte legame di amicizia tra l’attrice ...