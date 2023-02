Guerra, Putin rilancia: obiettivo Occidente, liquidare Russia. Kiev a contrattacco per liberare Crimea a primavera (Di domenica 26 febbraio 2023) - Nuove accuse a Nato e Occidente dallo Zar che torna ad agitare lo spauracchio dell'arma atomica, mentre infurial a battaglia per Bakhmut e per il controllo del Donbass. Kiev: non ci fermeremo sin ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 26 febbraio 2023) - Nuove accuse a Nato edallo Zar che torna ad agitare lo spauracchio dell'arma atomica, mentre infurial a battaglia per Bakhmut e per il controllo del Donbass.: non ci fermeremo sin ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Oggi a Milano sono scesi in piazza alcuni cittadini russi con la bandiera nazionale senza il rosso, per protestare… - CarloCalenda : Ma caro Landini @cgilnazionale come si fa a dire che “il modello economico e di sviluppo che ha portato anche a qu… - Lukyluke311 : RT @ultimenotizie: Il presidente russo #Putin accusa la #Nato di partecipare di fatto alla guerra, fornendo armi alle forze ucraine. Il cap… - Franc_1992 : @Giancar71370236 O perchè vogliono che Putin smetta la guerra ? - ngrpla87 : Ma poi #putin pensaci ma chi te se inculava !? Sta guerra che porti avanti a che te serve!? Famo gli amici na volta… -