Guerra in Ucraina, Putin: "L'obiettivo dell'Occidente è liquidare la Russia" (Di domenica 26 febbraio 2023) La Guerra tra Russia e Ucraina è giunta al suo 368esimo giorno, con Putin e Zelensky come attori protagonisti. E lo scenario bellico non accenna a placarsi. Nelle ultime ore sono arrivate anche le dichiarazioni di Joe Biden che ha sostanzialmente bocciato il piano di soluzione politica proposto dalla Cina. Nel frattempo, in mattinata Putin ... TAG24.

